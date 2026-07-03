Verlenging beslistermijn aanleg watergang in Boxtel

De gemeente Boxtel heeft de termijn verlengd voor een besluit over het plaatsen van een duiker onder de rijbaan bij Onrooi.

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Bij Onrooi, nabij nummer 2 in Boxtel, wordt een duiker aangelegd onder de rijbaan. Hiermee worden twee bestaande watergangen met elkaar verbonden en wordt de waterafvoer verbeterd. De gemeente heeft de uiterste beslistermijn voor dit project vastgesteld op 27 augustus 2026.

De werkzaamheden vallen onder een omgevingsplanactiviteit, waarbij regels gelden voor de aanleg van infrastructurele projecten. Het doel is om de waterstromen in het gebied efficiënter te beheren.