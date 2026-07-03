Reusel-De Mierden wijzigt regels bijzondere bijstand
De gemeente Reusel-De Mierden heeft de beleidsregels voor bijzondere bijstand in de Kempengemeenten aangepast. De wijzigingen gaan in op 1 juli 2026.
De veranderingen betreffen onder andere het schrappen van de artikelen over woonkostentoeslag voor huurders en eigenaren. Ook worden enkele regels rond kosten voor bewindvoering, curatele en mentorschap aangepast.
Verder is een artikel gewijzigd dat gaat over bijstand voor jongeren van achttien tot en met twintig jaar die in een inrichting verblijven. In specifieke situaties, zoals het overlijden van ouders of een verstoorde ouder-kind relatie, kan de hoogte van de bijstand variëren tussen 75 en 100 procent van de norm voor een alleenstaande van 21 jaar en ouder.
Tot slot is de termijn voor de individuele inkomenstoeslag in de regels veranderd van twee naar twaalf maanden. De nieuwe richtlijnen zijn officieel vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van Reusel-De Mierden op 30 juni 2026.
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