Reusel-De Mierden wijzigt regels bijzondere bijstand

De gemeente Reusel-De Mierden heeft de beleidsregels voor bijzondere bijstand in de Kempengemeenten aangepast. De wijzigingen gaan in op 1 juli 2026.

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Verder is een artikel gewijzigd dat gaat over bijstand voor jongeren van achttien tot en met twintig jaar die in een inrichting verblijven. In specifieke situaties, zoals het overlijden van ouders of een verstoorde ouder-kind relatie, kan de hoogte van de bijstand variëren tussen 75 en 100 procent van de norm voor een alleenstaande van 21 jaar en ouder.