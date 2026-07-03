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Nieuwe koelinstallatie met CO2 gemeld in Veghel
Vandaag om 09:34
In Veghel is een melding gedaan voor een nieuwe koelinstallatie met CO2 op De Bunders 68.
Burgemeester en wethouders van Meierijstad hebben een melding ontvangen over de plaatsing van een koelinstallatie met CO2. De locatie betreft De Bunders 68 in Veghel en de melding is ingediend op 19 februari 2026.
Deze melding valt onder het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Tegen de melding kan geen bezwaar worden ingediend.
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