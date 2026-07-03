Garage in Tilburg mag niet verbouwd worden tot woning

De aanvraag om een garage in de Hoefstraat in Tilburg te verbouwen tot woning is door de gemeente buiten behandeling gesteld. Het besluit is officieel vastgelegd.

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Het gaat om een aanvraag die op 14 mei 2026 werd ingediend voor het adres Hoefstraat 8, 5046BB Tilburg. De plannen waren gericht op het ombouwen van de garage tot een nieuwe woning. De gemeente heeft besloten de aanvraag niet verder te behandelen.

Dit betekent dat de verbouwing niet mag doorgaan zoals aangevraagd. Het besluit is onderdeel van de procedure rondom vergunningen onder de Omgevingswet. Het zaaknummer dat aan deze aanvraag gekoppeld is, luidt Z2026-00006127.