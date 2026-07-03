Gemeente Tilburg verleent vergunning voor kappen van drie bomen

De gemeente Tilburg heeft toestemming gegeven voor het kappen van drie bomen aan de Bilderdijkstraat. De vergunning is op 19 juni 2026 aangevraagd en nu verleend.

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Het gaat om het verwijderen van bomen in het kader van boomveiligheidsbeheer. Deze activiteit valt onder de vergunning voor het vellen van houtopstanden, wat betekent dat bomen worden gekapt vanwege veiligheids- of onderhoudsredenen.

De gemeente publiceert dit besluit om inwoners te informeren over veranderingen in de omgeving. Het kappen van de bomen kan zichtbaar effect hebben op het straatbeeld van de Bilderdijkstraat in Tilburg.