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Bomenkap aangevraagd aan Zwaluwsestraat in Tilburg
Vandaag om 09:34
Gemeente Tilburg heeft een aanvraag ontvangen voor het kappen van drie bomen aan de Zwaluwsestraat. De aanvraag is ingediend op 26 juni 2026 en geregistreerd onder zaaknummer Z2026-00008189.
De aanvraag betreft het vellen van houtopstand, wat betekent dat er toestemming wordt gevraagd om bomen te verwijderen. Dit kan invloed hebben op de directe omgeving van de Zwaluwsestraat.
De gemeente heeft tot 21 augustus 2026 de tijd om een besluit te nemen, tenzij de beslistermijn wordt verlengd of opgeschort. Zodra er een besluit is genomen, zal dat openbaar worden gemaakt.
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