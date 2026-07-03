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Dakkapel gepland op Isabelladonk in Roosendaal
Vandaag om 09:34
Voor een woning aan de Isabelladonk 35 in Roosendaal is een vergunning aangevraagd voor het plaatsen van een dakkapel.
De aanvraag is op 23 juni 2026 ingediend en geregistreerd onder nummer 2026OPA049320. Het gaat om een uitbreiding van de woning met een dakkapel, waarvoor toestemming nodig is.
Belangstellenden kunnen de aanvraag op afspraak inzien bij de publieksbalie van het stadskantoor. Bezwaar maken is op dit moment niet mogelijk, dit kan pas nadat er een besluit is genomen over de vergunning.
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