Beslistermijn verlengd voor landschapscamping in Moerstraten

De beslissing over een vergunning voor een landschapscamping in Moerstraten is uitgesteld. Het gaat om een aanvraag voor Hellegatsestraat 31, waar een camping gepland staat.

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De gemeente heeft meer tijd nodig om de omgevingsvergunning te beoordelen voor de geplande camping aan de Hellegatsestraat 31 in Moerstraten. De aanvraag, geregistreerd onder nummer 2026OPA048657, betreft het oprichten van een landschapscamping.

Door de verlenging van de beslistermijn kan het proces langer duren voordat duidelijk is of de vergunning wordt verleend. Het uitstel valt onder de regels van de Omgevingswet.