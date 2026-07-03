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Beslistermijn verlengd voor woninguitbreiding in Roosendaal

Vandaag om 09:34

De gemeente Roosendaal heeft de beslistermijn verlengd voor een vergunningaanvraag om een woning aan de Flintdijk uit te breiden.

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Het gaat om een omgevingsvergunning voor het uitbreiden van een woning op Flintdijk 223 in Roosendaal. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 2026OPA048692.

De verlenging van de beslistermijn betekent dat de gemeente extra tijd nodig heeft om de aanvraag te beoordelen. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn om aanvullende informatie te verzamelen of om de plannen goed af te stemmen op regelgeving.

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