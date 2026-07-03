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Evenement aangevraagd voor Markt in Roosendaal

Vandaag om 09:34

Op de Markt in Roosendaal is een aanvraag ingediend voor een evenement op 4 juli.

Gevonden voor jou

Het evenement is gepland op het Oranjeplein, de oude Markt in Roosendaal. De aanvraag is op 25 juni ingediend en heeft registratienummer 2026AEV049303.

Belangstellenden kunnen de aanvraag inzien bij de publieksbalie van het stadskantoor. Dit kan alleen op afspraak. Bezwaar maken tegen de aanvraag is niet mogelijk; dat kan pas zodra er een besluit is genomen.

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