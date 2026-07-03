WK-wedstrijd in Roosendaal: vergunning aangevraagd

Er is een vergunning aangevraagd voor een WK-wedstrijd in het Atik Stadion in Roosendaal op 4 juli 2026.

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De aanvraag betreft een evenement op Borchwerf 4, 4704 RG Roosendaal. Het gaat om een WK-wedstrijd die gepland staat in het Atik Stadion. De vergunningaanvraag werd ingediend op 25 juni 2026 en heeft het registratienummer 2026AEV049298.

Het stadskantoor biedt de mogelijkheid om de aanvraag op afspraak in te zien bij de publieksbalie. Bezwaar maken tegen de aanvraag is op dit moment nog niet mogelijk, dat kan pas zodra er een besluit is genomen.