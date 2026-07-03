Gemeente Veldhoven wil grond nabij De Run verkopen

De gemeente Veldhoven heeft plannen om een strook grond van 68 vierkante meter nabij De Run 8215 te verkopen. Deze grond wordt aangeboden aan de eigenaar van het aangrenzende perceel.

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Het gaat om een strook grond die achter een bedrijfspand ligt en functioneel alleen met dat perceel gebruikt kan worden. De gemeente wil de grond één-op-één verkopen zodat de eigenaar van het aangrenzende perceel daar extra parkeerplaatsen kan maken.

Volgens de gemeente is het bedrijf de enige serieuze gegadigde, omdat de grond geen zelfstandige ontsluiting of gebruikswaarde heeft. Het beoogde gebruik is specifiek bedoeld ter ondersteuning van de bedrijfsvoering van deze eigenaar.

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