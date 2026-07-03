Rucphen stelt nieuw participatiebeleid op: 'Samen R toe doen'

De gemeente Rucphen heeft een nieuw participatiebeleid opgesteld: 'Samen R toe doen'. Dit beleid moet inwoners, ondernemers en verenigingen beter betrekken bij plannen en projecten. Het doel is om de samenwerking tussen de gemeente en de gemeenschap te versterken. Het beleid combineert bestaande afspraken en instrumenten tot één helder kader.

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Met het participatiebeleid wil Rucphen inwoners vroegtijdig betrekken bij beleid, plannen en projecten. Ook biedt het ruimte aan initiatieven vanuit de samenleving, zoals buurtprojecten en maatschappelijke ideeën. Het beleid moet zorgen voor duidelijkheid over het proces, de rollen van deelnemers en de invloed die zij hebben.

De gemeente werkt volgens de 'Rucphense participatieaanpak', een stappenplan dat participatie structureel en transparant organiseert. Daarnaast is er een toolkit beschikbaar met hulpmiddelen en werkafspraken. Het beleid benadrukt dat participatie niet alleen gaat om meedoen, maar ook om leren en verbeteren.

De titel van het beleid, 'Samen R toe doen', onderstreept de gezamenlijke verantwoordelijkheid van inwoners en gemeente voor de toekomst van Rucphen. Het beleid gaat verder dan wettelijke verplichtingen en zet in op een duurzame samenwerking gebaseerd op vertrouwen en wederzijds begrip.