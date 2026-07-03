Dakkapel en nieuwe kozijnen voor woning in Strijbeek

De gemeente Alphen-Chaam heeft een vergunning verleend voor een dakkapel en nieuwe kozijnen aan een woning in Strijbeek.

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Op Strijbeekseweg 64 in Strijbeek mag een dakkapel geplaatst worden en de kozijnen aan de voorkant van de woning worden aangepast. Burgemeester en wethouders van de gemeente Alphen-Chaam hebben hiervoor de omgevingsvergunning verleend.

De vergunning is op 1 juli 2026 verzonden. Het besluit heeft referentienummer 1144318. Het gaat om wijzigingen die het uiterlijk van de woning aan de voorkant zullen veranderen.