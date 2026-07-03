Grondverkoop aan Enexis Netbeheer in Alphen

De gemeente Alphen-Chaam heeft plannen om een perceel grond te verkopen aan Enexis Netbeheer B.V. Het gaat om een stuk van ruim 30 vierkante meter aan de Papenakker in Alphen.

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De grondverkoop aan Enexis Netbeheer B.V. is volgens de gemeente noodzakelijk voor het beheer, onderhoud en verbetering van het energienet. Enexis is als netbeheerder verantwoordelijk voor de aanleg en veiligheid van de energievoorzieningen in het gebied. Het perceel dat verkocht wordt, maakt deel uit van het kadastrale nummer 4398 in sectie H.

De gemeente heeft aangegeven dat Enexis Netbeheer de enige serieuze gegadigde is voor deze grond, vanwege hun wettelijke verantwoordelijkheid voor het energienet. Hierdoor komt uitsluitend deze partij in aanmerking voor de aankoop.