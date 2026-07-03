Beslistermijn verlengd voor verbouwing Kruiskensweg 33 in Asten

De gemeente Asten heeft de beslistermijn voor een vergunningaanvraag aan de Kruiskensweg 33 met zes weken verlengd. Het gaat om een aanvraag voor het verbouwen van een woonhuis.

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Het college van burgemeester en wethouders in Asten heeft besloten de termijn voor een vergunningaanvraag aan de Kruiskensweg 33 te verlengen. De aanvraag betreft zowel technische bouwactiviteiten als werkzaamheden volgens het omgevingsplan.

De aanvraag werd ingediend op 20 april 2026 en heeft het verzoeknummer 2026042000415. Er is geen mogelijkheid om bezwaar te maken tegen deze verlenging. Het gekoppelde zaaknummer is Z-2026-007409.