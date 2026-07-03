Digitale reclame bij Burgemeester Frenckenstraat in Asten

De gemeente Asten heeft een vergunning verleend voor een digitaal reclamebord en raamstickers aan de Burgemeester Frenckenstraat 14. Het besluit is op 1 juli genomen en de stukken zijn zes weken ter inzage.

Gevonden voor jou

De omgevingsvergunning betreft het plaatsen van een digitaal reclamebord en het bestickeren van ramen. De aanvraag hiervoor werd op 10 april ingediend en heeft het verzoeknummer 2026041000625. Het besluit is op 1 juli bekendgemaakt door het college van burgemeester en wethouders.

De stukken die bij het besluit horen zijn tot zes weken na de bekendmaking in te zien bij het gemeentehuis van Asten. Voor een afspraak kan contact worden opgenomen met het klantcontactcentrum via telefoonnummer 0493 671 212.