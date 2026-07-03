Werkzaamheden gaan mis: 35 centimeter water in deze straat in Waalwijk

De Taxandriaweg in Waalwijk is vrijdagochtend ondergelopen. In de straat werd water uit de grond gepompt. Dit gebeurde om het grondwaterpeil omlaag te krijgen. Het water werd geloosd in een naastgelegen sloot. Die kon de hoeveelheid water niet aan en is overstroomd.

Het water stroomde naar het parkeerterrein van een bedrijf. Op sommige plekken staat daar volgens een getuige zo'n 35 centimeter water. Het zou tot net onder de drempel van een toegangsdeur staan. Het water dreigt daar naar binnen te stromen.

De brandweer is ter plaatse. Na overleg is besloten om de pompen die aanstonden bij de werkzaamheden uit te schakelen. Hierdoor lijkt het waterpeil niet verder te kunnen stijgen.

Het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de werkzaamheden zoekt samen met de gemeente naar een oplossing.