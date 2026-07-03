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Zeven nieuwe woningen bij kerk in Hilvarenbeek
Vandaag om 10:09
De gemeente Hilvarenbeek heeft toestemming verleend voor de bouw van zeven duurzame woningen achter de protestantse kerk aan de Andreashof.
Het gaat om huizen die worden gebouwd op een groen en gezamenlijk erf achter de kerk. Deze ontwikkeling is onderdeel van de visie Vrijthof-Noord, een plan dat eerder door de gemeente werd vastgesteld. De woningen komen op Andreashof 1-5 (oneven) en 2-8 (even).
De vergunning werd op 29 juni 2026 verzonden. De bouw omvat niet alleen het afwijken van bestaande regels, maar ook het aanleggen van uitwegen en inritten. De protestantse kerk neemt de verantwoordelijkheid voor de realisatie van de woningen.
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