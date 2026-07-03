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Bouw van levensloopbestendige woning toegestaan in Biest-Houtakker
Vandaag om 10:09
De gemeente Hilvarenbeek heeft toestemming gegeven voor de bouw van een woonhuis aan de Bosscheweg in Biest-Houtakker. Het gaat om een levensloopbestendige woning op een gesplitste kavel.
De vergunning is verleend op 29 juni 2026 door het college van burgemeester en wethouders. Het plan betreft de Bosscheweg 2-01 in Biest-Houtakker, waar de kavel wordt gesplitst om de bouw van een aangepaste woning mogelijk te maken. Deze woning is speciaal ontworpen om geschikt te zijn voor alle levensfases.
Een buitenplanse omgevingsactiviteit, oftewel BOPA, is nodig om het project uit te voeren. Dit type vergunning wordt gebruikt wanneer een bouwactiviteit niet volledig binnen de bestaande regels past. De aanvraagprocedure is afgerond via de gebruikelijke stappen.
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