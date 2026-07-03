Diessen: aanvraag voor verbouwing bijgebouw Acacialaan

Er is een aanvraag ingediend om een bijgebouw te verbouwen en vergroten aan de Acacialaan 18 in Diessen. De gemeente Hilvarenbeek heeft de aanvraag op 1 juli ontvangen.

Gevonden voor jou

Het gaat om een omgevingsvergunning voor het verbouwen en uitbreiden van een bestaand bijgebouw op het adres Acacialaan 18, 5087 KM Diessen. De aanvraag heeft betrekking op zowel het bouwplan als de technische uitvoering.

De gemeente Hilvarenbeek behandelt de aanvraag onder kenmerk 1065540. Dit is een eerste melding; het is nog niet bekend wanneer de vergunning verleend wordt. Het proces kan pas verder gaan nadat de vergunning officieel is toegekend.