Nieuwe woning op achtererf museum in Hilvarenbeek

In Hilvarenbeek is toestemming verleend voor de bouw van een woning. Het huis komt op het achtererf van museum en brouwerij de Roos en maakt deel uit van een groter plan voor Vrijthof-Noord.

Gevonden voor jou

De gemeente Hilvarenbeek heeft op 29 juni 2026 een vergunning verleend voor de bouw van een woning. Het gaat om een buitenplanse omgevingsplanactiviteit (BOPA) waarbij wordt afgeweken van bestaande regels. De woning wordt gebouwd op het perceel aan de Vrijthof 20, achter museum en brouwerij de Roos.

De vergunning maakt deel uit van de visie Vrijthof-Noord, een plan voor de ontwikkeling van dit gebied. De bouwactiviteit is goedgekeurd via de reguliere procedure. Het kenmerk van deze vergunning is 1053114.