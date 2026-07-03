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Uitbreiding woning en aanleg zwembad aangevraagd in Rijen
Vandaag om 10:09
Er is een vergunning aangevraagd voor een woninguitbreiding, zwembad en bijgebouw in Rijen.
De gemeente Gilze en Rijen heeft op 30 juni 2026 een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning. Het gaat om een uitbreiding van de woning, de aanleg van een zwembad en het plaatsen van een sauna-fitness bijgebouw. Dit is gepland op het adres Glabbeekstraat 19 in Rijen.
Deze aanvraag wordt momenteel beoordeeld door de gemeente. Pas na een besluit op de aanvraag kan er eventueel bezwaar worden gemaakt. Het besluit wordt later openbaar gemaakt.
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