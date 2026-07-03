Vergunning aangevraagd voor dakkapellen aan Venneweg in Rijen

Voor een woning aan de Venneweg in Rijen is een vergunning aangevraagd voor twee dakkapellen aan de achterkant.

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De gemeente Gilze en Rijen heeft op 28 juni 2026 een aanvraag ontvangen voor het plaatsen van twee dakkapellen aan de achterzijde van een woning aan de Venneweg 4 in Rijen.

Het gaat om een omgevingsvergunning, waarbij de eigenaar toestemming vraagt voor de bouw van deze uitbreidingen. De aanvraag is informatief bekendgemaakt, een definitief besluit volgt later. Zodra hierover een besluit is genomen, wordt dit ook gepubliceerd.