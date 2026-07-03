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Opslag van grond en baggerspecie gemeld in Waalwijk
Vandaag om 10:16
In Waalwijk is gemeld dat op de Industrieweg herbruikbare grond of baggerspecie zonder bewerking wordt opgeslagen. De melding is op 1 juli afgehandeld.
De opslag betreft grond of baggerspecie die herbruikbaar is zonder verdere bewerking, zoals zeven of mechanisch ontwateren. Dit type melding moet worden gedaan omdat het invloed kan hebben op de bodem en het milieu.
De locatie van de opslag is de Industrieweg in Waalwijk. Het zaaknummer voor deze melding is Z2026-00017765. Bezwaar maken of beroep instellen tegen deze melding is niet mogelijk.
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