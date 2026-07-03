Melkveebedrijf in Waalwijk meldt grotere dieselopslag

Melkveebedrijf Biemans V.O.F. in Waalwijk heeft een melding gedaan voor milieubelastende activiteiten, waaronder een uitbreiding van de dieselopslag.

Gevonden voor jou

Het melkveebedrijf aan de Valkenvoortweg in Waalwijk heeft op 18 mei een melding ingediend bij de gemeente. Hierbij is aangegeven dat de bestaande dieselopslag wordt aangepast. In plaats van een tank van 600 liter wordt er een dubbelwandige tank van 1.500 liter geplaatst. De locatie van de tank blijft ongewijzigd.

Daarnaast omvat de melding ook informatie over de dierenverblijven op het terrein. De melding is op 1 juli afgehandeld en er kan geen bezwaar of beroep worden ingediend. Het gekoppelde zaaknummer is Z2026-00014452.