Vergunning voor oprit in Beek en Donk geweigerd

De gemeente Laarbeek heeft een omgevingsvergunning geweigerd voor het aanleggen van een oprit aan De Pas 2 in Beek en Donk. Het besluit is op 1 juli genomen en betreft een aanvraag die op 17 februari is ingediend.

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De aanvraag ging over een omgevingsplanactiviteit, specifiek het maken, hebben of veranderen van een uitweg, zoals een oprit. Het college van burgemeester en wethouders besloot deze vergunning niet toe te staan.

Het verzoek had betrekking op locatie De Pas 2 in Beek en Donk, met zaaknummer ZOL-2026-000172. De stukken zijn tot zes weken na de bekendmaking digitaal in te zien via de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant.