Velp: aanvraag voor vervanging dubbel glas en kozijnen

In Velp is een vergunning aangevraagd voor het vervangen van dubbel glas en kozijnen aan de Pannestaartweg 2. De gemeente Land van Cuijk ontving de aanvraag op 29 juni.

Gevonden voor jou

Het gaat om een bouwactiviteit waarvoor een omgevingsvergunning nodig is. De aanvraag wordt behandeld volgens de standaardprocedure, waarbij de gemeente binnen acht weken een besluit neemt. Deze termijn kan verlengd worden tot maximaal veertien weken.

De aanvraag heeft zaaknummer Z2026-00004298 en is ingediend door de eigenaar van het pand. Bezwaar maken tegen de aanvraag of een eventuele verlenging van de beslistermijn is niet mogelijk.