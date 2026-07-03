Locatie Groeterbord Beugen langs A77 wordt gewijzigd

De gemeente Land van Cuijk heeft een aanvraag ontvangen om de locatie van het Groeterbord Beugen naast de A77 te wijzigen. De aanvraag is op 30 juni ingediend en heeft betrekking op coördinaten 192885, 408301.

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Het Groeterbord Beugen, dat langs de snelweg A77 bij Beugen staat, krijgt mogelijk een andere plek. De aanvraag hiervoor is op 30 juni 2026 ingediend bij de gemeente Land van Cuijk. Het gaat om een bouwactiviteit binnen het omgevingsplan.

De aanvraag wordt volgens de normale procedure beoordeeld. De gemeente heeft acht weken de tijd om een besluit te nemen, met een mogelijke verlenging tot veertien weken. Bezwaar maken tegen ingediende aanvragen of verlengingen is niet mogelijk.