Burgemeester Land van Cuijk wijzigt mandaat huisverbod

De burgemeester van Land van Cuijk heeft nieuwe regels vastgesteld voor het opleggen van een huisverbod. Hulpofficieren van justitie mogen voortaan namens de burgemeester besluiten ondertekenen. Het besluit is op 29 juni vastgesteld en treedt een dag na bekendmaking in werking.

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Met het nieuwe mandaat mogen hulpofficieren van justitie niet alleen besluiten ondertekenen, maar ook een aantal andere taken uitvoeren. Zo kunnen zij in urgente situaties een huisverbod mondeling opleggen en overleg voeren met Veilig Thuis bij een vermoeden van kindermishandeling.

Daarnaast regelen zij juridische bijstand voor de uithuisgeplaatste, horen betrokkenen vooraf en delen het huisverbod en de gevolgen daarvan mee aan huisgenoten en hulpinstanties. Het besluit vervangt het mandaatbesluit uit 2024 en wordt aangeduid als het Mandaatbesluit Wet tijdelijk huisverbod burgemeester gemeente Land van Cuijk 2026.