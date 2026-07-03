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Beslistermijn voor verbouwing bedrijfswoning in Langenboom verlengd

Vandaag om 10:21

De gemeente Land van Cuijk heeft de beslistermijn voor de verbouwing van een bedrijfswoning aan de Eikenlaan in Langenboom verlengd. Het gaat om maximaal zes weken extra tijd.

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De aanvraag voor het verbouwen en uitbreiden van de bedrijfswoning aan Eikenlaan 5 in Langenboom is op 6 mei 2026 ontvangen door de gemeente Land van Cuijk. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten dat zij meer tijd nodig hebben om deze aanvraag te beoordelen.

De verlenging van de termijn kan maximaal zes weken duren. Het zaaknummer van deze aanvraag is Z2026-00002968. Bezwaar maken is op dit moment nog niet mogelijk; dit kan pas zodra er een besluit is genomen.

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