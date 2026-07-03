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Exploitatievergunning aangevraagd voor café in Eindhoven
Vandaag om 10:26
Er is een aanvraag ingediend voor een exploitatievergunning voor café The Indian Pantry in Eindhoven. Het betreft het pand aan de Spaarnestraat 62.
De aanvraag is op 1 juli 2026 ontvangen door de gemeente Eindhoven. Het gaat om een vergunning die nodig is om het café officieel te mogen exploiteren.
De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer EHV-ZP2026-006154. Op dit moment is er geen mogelijkheid om bezwaar te maken, en de stukken liggen niet ter inzage.
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