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Vergunning aangevraagd voor kap van boom in Eindhoven

Vandaag om 10:26

Er is een vergunning aangevraagd voor het kappen van een boom aan de Zwembadweg in Eindhoven. De aanvraag is op 1 juli ontvangen en betreft een locatie op huisnummer 22.

Gevonden voor jou

De gemeente Eindhoven heeft een aanvraag ontvangen voor het kappen van een boom aan de Zwembadweg. Het gaat om een locatie op nummer 22 met postcode 5611KS. Deze aanvraag is op 1 juli 2026 binnengekomen.

De vergunning ligt niet ter inzage en hiertegen kan op dit moment nog geen bezwaar worden gemaakt. Het zaaknummer van deze aanvraag is EHV-ZP2026-006159.

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