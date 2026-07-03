Vergunning aangevraagd voor kap van boom in Eindhoven

Er is een vergunning aangevraagd voor het kappen van een boom aan de Zwembadweg in Eindhoven. De aanvraag is op 1 juli ontvangen en betreft een locatie op huisnummer 22.

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De gemeente Eindhoven heeft een aanvraag ontvangen voor het kappen van een boom aan de Zwembadweg. Het gaat om een locatie op nummer 22 met postcode 5611KS. Deze aanvraag is op 1 juli 2026 binnengekomen.

De vergunning ligt niet ter inzage en hiertegen kan op dit moment nog geen bezwaar worden gemaakt. Het zaaknummer van deze aanvraag is EHV-ZP2026-006159.