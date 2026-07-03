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Dakkapel aan de voorzijde woning in Eindhoven goedgekeurd
Vandaag om 10:26
De gemeente Eindhoven heeft een vergunning verleend voor het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van een woning aan de Moriaenstraat.
Het besluit is op 30 juni verzonden en betreft een bouwactiviteit aan de Moriaenstraat 32 in Eindhoven. De vergunning maakt het mogelijk om aan de voorzijde van de woning een dakkapel te plaatsen.
Het besluit is vanaf 2 juli digitaal in te zien via de website van de gemeente Eindhoven en ligt ook ter inzage op het Inwonersplein bij het stadhuis aan het Stadhuisplein. Een bezwaarschrift indienen is mogelijk, maar het besluit blijft geldig zolang er geen voorlopige voorziening is aangevraagd.
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