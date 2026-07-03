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Boomkap aangevraagd voor Westenbergstraat in Eindhoven

Vandaag om 10:26

Er is een vergunning aangevraagd om een boom te kappen aan de Westenbergstraat 46 in Eindhoven. De aanvraag werd op dinsdag 30 juni 2026 ontvangen.

Gevonden voor jou

De gemeente Eindhoven heeft een aanvraag ontvangen voor het verwijderen van een boom op het adres Westenbergstraat 46. Deze aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer EHV-ZP2026-006144.

De vergunningaanvraag is uitsluitend ter kennisgeving en kan niet worden ingezien. Het is op dit moment nog niet mogelijk om bezwaar te maken.

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