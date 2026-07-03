Advertentie
Evenement Weknow-Digni Lacrosse op TU/e in september
Vandaag om 10:26
Op 11 en 12 september organiseert Weknow-Digni Lacrosse een evenement op de TU/e-campus.
Het evenement Weknow-Digni Lacrosse vindt plaats op zaterdag 11 en zondag 12 september 2026 bij de Technische Universiteit Eindhoven. De aanvraag voor een vergunning hiervoor is op 1 juli ingediend.
De aanvraag is uitsluitend ter kennisgeving gemeld. Bezwaar maken is op dit moment niet mogelijk. Het evenement heeft zaaknummer EHV-ZP2026-006175.
Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer
Advertentie
Advertentie