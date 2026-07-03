Navigatie overslaan
Ontdek

Evenement Weknow-Digni Lacrosse op TU/e in september

Vandaag om 10:26

Op 11 en 12 september organiseert Weknow-Digni Lacrosse een evenement op de TU/e-campus.

Gevonden voor jou

Het evenement Weknow-Digni Lacrosse vindt plaats op zaterdag 11 en zondag 12 september 2026 bij de Technische Universiteit Eindhoven. De aanvraag voor een vergunning hiervoor is op 1 juli ingediend.

De aanvraag is uitsluitend ter kennisgeving gemeld. Bezwaar maken is op dit moment niet mogelijk. Het evenement heeft zaaknummer EHV-ZP2026-006175.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Openbare bekendmakingen Eindhoven

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.