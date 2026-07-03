Doorbraak in dragende muur St Odulphusstraat Eindhoven goedgekeurd

De gemeente Eindhoven heeft toestemming gegeven voor een doorbraak in een dragende muur aan de St Odulphusstraat. Het besluit is op 30 juni verzonden.

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De omgevingsvergunning is verleend voor werkzaamheden aan het pand op St Odulphusstraat 17 in Eindhoven. Het gaat om een bouwtechnisch project en een monumentenactiviteit. Het besluit is digitaal in te zien op de website van de gemeente Eindhoven.

De papieren versie van het besluit ligt vanaf zaterdag 2 juli ter inzage op het Stadhuisplein. Het besluit blijft geldig tijdens de bezwaartermijn van zes weken, die start op de verzenddatum.