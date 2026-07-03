Vergunning verleend voor container en opslag op Frederik van Eedenplein

Er is toestemming gegeven voor het plaatsen van een container en materiaalopslag, afgezet met bouwhekken, op het Frederik van Eedenplein in Eindhoven.

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De vergunning is verleend voor het gebruik van de openbare ruimte op Frederik van Eedenplein 6 in Eindhoven. Het gaat om een container en opslag van materialen, die worden afgezet met bouwhekken.

De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer EHV-ZP2026-004051 en het besluit is op 1 juli 2026 verzonden. Volgens de gemeente is het gebruik van de ruimte vergund, wat betekent dat de container en opslag daar tijdelijk mogen staan.