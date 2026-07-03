Monumentenstatus panden Helmerslaan deels ingetrokken

Burgemeester en Wethouders van Eindhoven hebben besloten dat de binnen- en achterkanten van 29 panden aan de Helmerslaan geen monumentenstatus meer hebben.

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Het besluit is in 2013 genomen op basis van de Erfgoedverordening van Eindhoven. Het gaat om panden waarvan de genoemde delen niet zichtbaar zijn vanaf de straat of openbaar toegankelijke gebieden. Een lijst met de betrokken adressen is gepubliceerd.

De relevante stukken zijn vanaf vandaag tot en met 13 augustus 2026 in te zien op het Inwonersplein in het Stadhuis van Eindhoven. Het plein is geopend van maandag tot en met zaterdag tijdens de reguliere openingstijden.