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Vergunningsaanvraag voor inrit aan Vaartstraat in Kaatsheuvel
Vandaag om 10:29
Er is een vergunning aangevraagd voor het aanleggen van een inrit aan de Vaartstraat 100 A in Kaatsheuvel. De aanvraag is op 26 juni 2026 ingediend.
De aanvraag betreft een omgevingsvergunning voor het aanleggen van een inrit op het adres Vaartstraat 100 A, 5171 JG Kaatsheuvel. Dit verzoek is geregistreerd onder nummer 2026062601315.
Het indienen van zo'n vergunning is verplicht bij wijzigingen die invloed hebben op de toegankelijkheid of infrastructuur van een locatie. De aanvraag is verwerkt op 26 juni 2026.
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