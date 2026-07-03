Evenementenvergunning Free Your Mind Festival in Bosschenhoofd geweigerd

De burgemeester van Halderberge heeft de vergunning voor het Free Your Mind Festival op 5 september in Bosschenhoofd geweigerd. Het evenement zou plaatsvinden aan de Pastoor van Breugelstraat.

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De vergunning voor het Free Your Mind Festival, met onder anderen Boris Brejcha, is niet goedgekeurd. Het festival was gepland op zaterdag 5 september 2026 aan de Pastoor van Breugelstraat 93a in Bosschenhoofd.

Het besluit is op 1 juli verzonden. Een bezwaarprocedure tegen de weigering kan worden gestart, maar dit verandert niets aan de directe werking van het besluit. Het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening bij de rechtbank is mogelijk, mits er ook bezwaar is gemaakt en spoed noodzakelijk is.