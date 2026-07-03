Bomenkap aangevraagd bij Oijense Bovendijk Lithoijen

Burgemeester en wethouders hebben een vergunningaanvraag ontvangen voor het kappen van bijzondere bomen bij de Oijense Bovendijk in Lithoijen.

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De aanvraag werd op 24 juni 2026 ingediend en heeft kenmerk CLZ-00024438. Het gaat om bomen nabij de Nieuwe Hescheweg en Fratershof in Oss. Of de vergunning wordt verleend, is nog niet zeker.

Wie de stukken wil inzien, kan op afspraak langskomen bij de balie Bouwen, Milieu en Leefomgeving. Afspraak maken kan via het algemene telefoonnummer van de gemeente Oss, op werkdagen tussen negen uur ’s ochtends en vier uur ’s middags.