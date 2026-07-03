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Ontheffing Zondagswet aangevraagd voor straatfeest in Oss

Vandaag om 10:30

In Oss is een ontheffing van de Zondagswet aangevraagd voor een straatfeest met barbecue. De aanvraag is op 30 juni door de burgemeester ontvangen.

Gevonden voor jou

De aanvraag betreft een feest op Uitstroom 7 in Oss. Het gaat om een ontheffing van de Zondagswet, die normaal gesproken beperkingen oplegt aan activiteiten op zondag.

Of de ontheffing wordt verleend, is nog niet bekend. Het is niet mogelijk om bezwaar te maken tegen deze aanvraag.

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