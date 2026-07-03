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Nieuwe raadsleden benoemd in gemeente Eersel
Vandaag om 10:31
M.H.E. Bernards-Kroot, H.M.L. van Dooren-van Beers, L.E.Y. Goossens en C.E.J. Adams zijn benoemd tot leden van de gemeenteraad van Eersel.
De benoeming is op 2 juni 2026 officieel bevestigd door de voorzitter van het centraal stembureau. Deze vier personen zullen vanaf die datum de gemeente Eersel vertegenwoordigen in de raad.
Het besluit is genomen in het kader van de Kieswet, waarin de procedure voor de benoeming van raadsleden is vastgelegd.
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