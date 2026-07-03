Vergunningsaanvraag voor gevelwijziging en dakvernieuwing in Sterksel

Er is een aanvraag ingediend voor een omgevingsvergunning op Kennedylaan 6 in Sterksel. Het gaat om gevelwijzigingen en het vernieuwen van het dak.

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De gemeente heeft op 1 juli 2026 een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning. De aanvraag betreft aanpassingen aan een pand op Kennedylaan 6 in Sterksel. Het gaat om het wijzigen van de gevel en het vernieuwen van het dak.

De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 500205. Er wordt toestemming gevraagd voor drie onderdelen: bouwen volgens het omgevingsplan, handelen in strijd met Ruimtelijke Ordening en een bouwtechnische vergunning.

De plannen liggen niet ter inzage en er kan niet formeel op gereageerd worden. Dit betreft uitsluitend een kennisgeving van de aanvraag.