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Verlenging termijn vergunning verbouwing in Leende
Vandaag om 10:34
De gemeente heeft de termijn voor een vergunningaanvraag in Leende verlengd. Het gaat om een verbouwingsplan aan de Strijperdijk 5.
Op 1 juli 2026 heeft de gemeente besloten de termijn voor de aanvraag met dossiernummer 494331 met maximaal zes weken te verlengen. De aanvraag betreft een bouwtechnische vergunning voor het verbouwen van een woonhuis aan de Strijperdijk 5 in Leende.
De verlenging is alleen een formele mededeling en de stukken liggen niet ter inzage. Het is op dit moment nog niet mogelijk om bezwaar te maken tegen dit besluit.
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