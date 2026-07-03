Ingetrokken aanvraag voor splitsing woonboerderij in Veghel

Een aanvraag voor het splitsen van een woonboerderij in Veghel is ingetrokken.

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De aanvraag ging over het splitsen van een woonboerderij aan de Voorhei 1 in Veghel. Deze was op 12 mei 2026 ingediend bij de gemeente Meierijstad met kenmerk OW-2026-2300.

De aanvrager heeft besloten de aanvraag niet door te zetten en heeft deze ingetrokken. Verdere behandeling van het verzoek door de gemeente is daarmee gestopt.