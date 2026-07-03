Tilburg stelt parkeerverbod in voor Ceramstraat

Het college van burgemeester en wethouders van Tilburg heeft een parkeerverbod ingesteld aan de noordzijde van de Ceramstraat. Dit besluit is genomen om de bereikbaarheid van hulpdiensten en vuilniswagens te verbeteren.

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De maatregel komt voort uit problemen met geparkeerde auto's op openbaar terrein in de straat. Volgens het college belemmert dit de doorstroming van verkeer en brengt het de veiligheid op de weg in gevaar.

Om deze situatie te verbeteren, wordt een verkeersbord geplaatst dat aangeeft dat parkeren aan de noordzijde van de Ceramstraat niet meer toegestaan is. De politiechef van de eenheid Zeeland-West-Brabant heeft ingestemd met deze tijdelijke verkeersmaatregel.

Het besluit is officieel genomen op 1 juli 2026 en maakt deel uit van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990. Het parkeerverbod is bedoeld om de vrijheid van het verkeer te waarborgen en een goede doorstroming te garanderen.