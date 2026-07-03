Vergunningsaanvraag Hoefstraat 190 in Tilburg niet nodig

De aanvraag voor een omgevingsvergunning voor Hoefstraat 190 in Tilburg is afgewezen. Het geplande omzetten van een woning met kantoor naar alleen een woning blijkt vergunningsvrij.

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De gemeente Tilburg heeft besloten dat de omgevingsvergunning voor het adres Hoefstraat 190 niet nodig is. De aanvraag werd op 8 juni 2026 ingediend, maar het omzetten van de woning met kantoor naar een reguliere woning blijkt onder de regels vergunningsvrij te zijn. Dit is vastgelegd in een zogenoemde positieve weigering.

Het besluit betekent dat de verbouwing zonder vergunning mag plaatsvinden. Voor vragen over het besluit kunnen inwoners contact opnemen met de gemeente Tilburg via het zaaknummer Z2026-00007192.