Beslistermijn omgevingsvergunning Laarstraat Tilburg verlengd

De gemeente Tilburg heeft de behandeltijd voor een omgevingsvergunning aan de Laarstraat 32 verlengd. Het gaat om een aanvraag voor het plaatsen van een berging voor kliko's. De nieuwe termijn loopt tot 12 augustus 2026.

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De omgevingsvergunning is op 6 mei 2026 aangevraagd en geregistreerd onder zaaknummer Z2026-00005697. Door de verlenging duurt het langer voordat een besluit wordt genomen. Mocht de behandeling worden opgeschort, dan kan de termijn verder verschuiven.

Zodra er een besluit is genomen, maakt de gemeente dit bekend via een nieuw bericht.